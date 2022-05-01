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Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Mayıs 2022 Pazar 13:48
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 20 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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