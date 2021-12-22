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Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:37
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi, Üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre 36 öğretim üyesi alacak.

Başvurular, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na salgın nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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