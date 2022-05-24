Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.395,63
ALTIN
962,17
DOLAR
16,14
STERLİN
20,19
EURO
17,30
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi 2 memur alacak
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi...

Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi 2 memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
24 Mayıs 2022 Salı 13:53
Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi 2 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Afyonkarahisar ili Karaadilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
İlanda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 28/06/2022 tarihinden 01/07/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz (Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli Şuhut/AFYONKARAHİSAR) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 asker şehit oldu
Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans