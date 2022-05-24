Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediyesi 2 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Afyonkarahisar ili Karaadilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

İlanda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 28/06/2022 tarihinden 01/07/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz (Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli Şuhut/AFYONKARAHİSAR) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.