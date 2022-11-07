Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.321,54
ALTIN
1.002,22
DOLAR
18,61
STERLİN
21,28
EURO
18,56
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Darphane ve Damga Matbaası 30 Sözleşmeli Personel alınacak
Darphane ve Damga Matbaası...
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...

Ağrı'da kazaya karışan yolcu otobüsü, tanker ve TIR alev aldı: 7 ölü, 11 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi 16:03
Ağrı'da kazaya karışan yolcu otobüsü, tanker ve TIR alev aldı: 7 ölü, 11 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti. 

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Sayan, "İlimiz Tutak ilçesinde TIR ve otobüsün çarpışmasının etkisiyle yanan otobüste ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Çok sayıda yaralımız var. Ülkemizin başı sağolsun. Allah beterinden korusun" dedi.

BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 07.11.2022 16:05
Anahtar Kelimeler:
AğrıYolcu OtobüsüKaza7 ölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye'de
ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye'de
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Menemen Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans