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Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2022 Perşembe 12:36
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Ahmet Çalık’ın ailesinden Suriyeli savaş mağdurlarına gıda yardımı

HATAY - Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesinin bağışladığı 750 gıda kolisi, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki çadır kamplarında savaş mağduru sivillere dağıtıldı.

Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi, Suriye'deki savaş mağduru ailelere dağıtılmak üzere 750 gıda kolisi bağışladı. Suriye’de son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığını vurgulayan İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Mevcut şartlardaki kötü kamp koşulları içerisinde temel gıda malzemeleri ve yakacağa ulaşmakta zorluk yaşayan on binlerce savaş mağduru aile var. Bağışçılarımızın destekleriyle bu mağduriyeti gidermek üzere ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ahmet Çalık’ın ailesi tarafından bağışlanan gıda malzemelerinin ailelerin sofralarında azık olacağını anlatan Tosun, "Elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesi tarafından bağışlanan 750 adet gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştirdik. Ulaştırmış olduğumuz bu yardım malzemeleri, kendi ülkesinde mülteci konumuna düşen sivillere kötü kış koşulları içerisinde önemli bir destek oldu. Bağışlarından ötürü merhum Çalık’ın ailesine mazlumlar adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Savaş MağdurlarıGıda YardımıAhmet Çalık
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