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Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± 40 Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± 40 Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:36
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± 40 Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± merkez teÅŸkilatÄ±nda mÃ¼nhal bulunan Genel Ä°dare Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±nda 8. dereceden 40 adet kadroya atama yapÄ±lmak Ã¼zere sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nacak.

Adaylar baÅŸvurularÄ±nÄ± 7 - 18 KasÄ±m 2022 tarihleri arasÄ±nda e-Devlet Kariyer KapÄ±sÄ± Kamu Ä°ÅŸe AlÄ±m platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Ã¼zerinden giriÅŸ yaparak gerÃ§ekleÅŸtirecekler. Birden fazla bÃ¶lÃ¼m mezunu olan adaylar sadece bir bÃ¶lÃ¼m iÃ§in mÃ¼racaatta bulunabilecek.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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