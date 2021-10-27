Akademik Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgelere www.afsu.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen (08:30 – 17:00 saatleri arasında) veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız