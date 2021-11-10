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Akademik Personel Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 11:36
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Akademik Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Arel Üniversitesi, Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İST / İnsan Kaynakları Ofisi adresine yapılacaktır.  

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alınacakİstanbul Arel Üniversitesi
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