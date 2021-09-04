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Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Eylül 2021 Cumartesi 14:24
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Akdeniz'de av yasağı sonrası balık fiyatlarının yüzde 50 düşmesi bekleniyor

ANTALYA - Akdeniz'de balıkçılar 15 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Balığın tezgaha bolca çıkması ve fiyatların en az yüzde 50 ucuzlaması bekleniyor.

15 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi Akdenizli balıkçılar hem teknelerinin hem de ağların bakımını yaparak, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon balık popülasyonunda artış bekleyen balıkçılar, sezondan ümitli. Tüketicinin daha düşük fiyatlarda balık tüketmesi beklenen sezonda yasak kalmadan önceki fiyatlar ise cep yakıyor. Av yasağı öncesinde barbunun kilosu 120 liradan, levrek 85, çipura 60, sardalya 25, mercan 60, kubbes 40, melanur 50, mezgit 110, zargana 70 liradan alıcı buluyor.

AKDENİZ BALIKLARININ FİYATLARI YÜZDE 50 DÜŞECEK

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkan Yardımcısı Deniz Balta, av yasağının kalkmasını heyecanla beklediklerini söyledi. Hazırlıkların tamamlandığını ve yasağın kalkmasının hemen ardından ağlarını denizle buluşturacaklarını belirten Balta, bu süre içerisinde balon balığı teşvikinin balıkçılara maddi destek olduğunu söyledi. Balta, tekne sahiplerinin avdan bol balıkla döneceğini tahmin ettiklerini belirterek, “Tüketici bu yıl en çok kolyoz, palamut, kuzu, barbun balıklarını yiyecek. Fiyatlar çok düşecek. Balıklar bollaştığı için fiyatlar en az yarı yarıya düşecek" diye konuştu.

Balıkçı İlker Keklik, balık fiyatlarının sezona göre normal olduğunu söyledi. Av yasağının sona ermesinin ardından balık fiyatlarının bolluğa göre azalacağını da belirten Keklik, “Fiyatlar en az yüzde 50 düşecektir. Barbun gibi pahalı balıkların fiyatları düşecek. Bolluk tezgahı etkileyecek. Özellikle Akdeniz balıklarında büyük düşüş bekliyoruz. Çinekop, palamut balıklarının da tezgaha bol çıkması bekleniyor. Hamsi tezgaha bu yıl 30 liradan aşağı çıkmaz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkdenizAv YasağıBalık Fiyatları
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