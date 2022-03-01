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Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Mart 2022 Salı 11:22
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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