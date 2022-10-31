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Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:16
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecek.

Fotokopi yeri, kafe, kantin, ATM alanı ve nitelikte 13 adet taşınmazın kiralama ihalesi, 7 - 8 Kasım 2022 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası toplantı odasında yapılacak.

İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 200,00 TL karşılığında satın alınabilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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