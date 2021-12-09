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Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 14:38
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Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

MERSİN- Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakasının yapımına başlandı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalışmalar kapsamında, tesiste kalıp güçlendirme ve montaj işlemleri devam ediyor. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasında hummalı çalışma sürüyor. Nükleer santralin ana teknolojik atölyelerine deniz suyu temin etmek için tasarlanan bir yapı kompleksi olan pompa istasyonu, Akkuyu NGS'nin hidrolik sahil yapılarının modern yüksek teknoloji sisteminin bir parçası olma özelliği taşıyor. Santralin her bir güç ünitesi için birer tesis olmak üzere, toplam 4 pompa istasyonu inşa edilecek.

Pompa istasyonun temel plakasının döşeme derinliği deniz seviyesinin 16,5 metre altında bulunuyor. İnşaat, deniz suyunun basıncına dayanabilmesi için 1 metre kalınlığında, duvarları 3 sıra özel bağlantı elemanı (ankraj bağlantısı) tarafından güvenilir bir şekilde tutulan beton diyaframların koruması altında yapılıyor. Diyaframların duvarlarında her birinde 128 adet olan 3 sıra bağlantı yer alıyor. Toplamda ise, 384 adet ankraj bağlantısı bulunuyor. İstasyon binasının yer üstü kısmının yüksekliği 11 metreyi aşarken, ana teknolojik ekipman ve su alma kısmı da yer altına yerleştirilecek.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, 1’inci ünitenin pompa istasyonu için kazı çalışmaları geçen yıl aralık ayında başladığını belirterek, "Yapı çukuruna başlamadan önce bir dizi hazırlık çalışması yapıldı. Bunlar su alanının doldurulması, çevre duvarlarının inşası, fırtınalardan korunmak için deniz dolgusu oluşturulması idi. Sonrasında 22 metre derinliğinde bir temel çukuru kazıldı ve tabanına eksi 16,5 metre seviyesine kadar beton zemini şeklinde temel atıldı. Şimdi hazırlık aşamasından pompa istasyonunun doğrudan yapımına geçtik. Binanın temel plakasına yaklaşık 30 bin metreküp beton dökülecektir. İnşaatın zorluğu açısından, tesis küçük bir hidroelektrik santralinin inşası ile karşılaştırılabilir. Bu nedenle pompa istasyonu projesinin detaylandırılması, nitelikli Rus ve Türk mühendislerden oluşan bir ekibin ciddi çabalarını gerektirdi. İnşaat en ileri teknolojileri kullanılarak gerçekleştiriliyor" dedi.

Akkuyu NGS'nin 2’nci güç ünitesinin pompa istasyonunun temel plakasının inşaatına ise gelecek yılın başında başlanacak. Aynı noktada, ana soğutma pompaları için karmaşık konfigürasyonlu su hattı da döşenecek. Bu işlem için, işin gerekli doğrulukta yapılmasını sağlayacak özel bir kalıp kullanılacak.

Akkuyu NGS'nin 3’üncü ve 4’üncü güç üniteleri için pompa istasyonu inşaatı hazırlıkları da devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGS SahasıPompa Istasyonu
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