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Aksaray Valiliği: Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok

Aksaray Valiliğinden, Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

26 Şubat 2023 Pazar 13:47
Aksaray Valiliği: Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok

Aksaray (AA)

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBiTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle takip edilmektedir. Bugün, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hasan Dağı'ndaki istasyonlar tarafından kayıt edilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
AksarayHasan DağıVolkan
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