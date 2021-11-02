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Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 

Akşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve Memur alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2021 Salı 10:16
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Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Akşehir Belediye Başkanlığı, boş kadrolarına açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır. 

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar Başvuru Formunu belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden veya www.aksehir.bel.tr internet adresinden temin edebilirler. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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