Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.592,38
ALTIN
1.017,60
DOLAR
17,91
STERLİN
21,88
EURO
18,33
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi...
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve...
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

31 Temmuz 2022 Pazar 01:06
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
Beykoz Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans