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Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Nisan 2022 Salı 14:05
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne göre Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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