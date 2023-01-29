Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi
Yalova Çiftlikköy'de arsa satışı...
Muş'ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak
Muş'ta daire ve dükkanlar...
Türkiye Uzay Ajansı 10 Uzman Yardımcısı alacak
Türkiye Uzay Ajansı 10...
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...

Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığı üyeleri, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki gösterdi.

29 Ocak 2023 Pazar 17:43
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti

İzmir (AA)

Konak Meydanı'nda bir araya gelen Alperen Ocakları üyeleri, tekbir getirip "Kur'an'a uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan atarak Alsancak Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü.

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Fatih Eser, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son bir haftada İsveç'te, Danimarka'da ve Hollanda'da meydana gelen alçaklıklar, artık bardağı taşırmış, kınamak ve ayıplamakla geçiştirilemeyecek kadar ileri gidilmiştir. Büyük Türk milleti, tarih boyunca büyük zaferlere büyük destanlara imza atmış, düşmanını sayısız bozguna uğratmış ancak bir kez olsun düşmanın kutsal kabul ettiği hiçbir değerine hakaret etmemiştir. Kendi kutsalına karşı bir hakaret söz konusu olduğunda da gereken cevabı en sert bir şekilde vermiştir."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Alperen OcaklarıKuranı KerimAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından tüm pistler açıldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından tüm pistler açıldı
Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan ilk kez ateş etti
Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan ilk kez ateş etti
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
"Su Verimliliği Seferberliği" başlatılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans