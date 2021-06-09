Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, 29 Haziran 2021 tarihinde saat 11:00'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 8. Kat İhale Odasında yapılacak.

İhale teklif dosyaları, en geç ihale günü saat 11.00’a kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 8. Kat İhale Odası Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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