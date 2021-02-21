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Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek

Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Şubat 2021 Pazar 12:53
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Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı  İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale bilgileriyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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