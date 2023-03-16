Amasra'da maden ocağında baraj kaldırma çalışmasında yangın çıktı

Bartın

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için başlatılan çalışma kapsamında hava sızdırmazlığını sağlamak için yapılan barajların kaldırılma çalışmaları sırasında kömür tozu yangını meydana geldi.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta - 250 kotunda yapılan beton barajın kaldırılması sırasında, tamamen hava sızdırmazlığının sağlanarak yangının söndüğü bölgenin yeniden oksijenle buluşmasıyla çıktığı öğrenilen yangının ardından yıkımına başlanan baraj yeniden inşa edildi.

Baraj kaldırma çalışmalarının durdurulduğu maden ocağına giriş de yasaklanırken ilerleyen günlerde yapılacak ölçümlerin ardından çalışmalara başlanabileceği öğrenildi.

30 kişilik tahlisiye ekibiyle Maden Mühendisleri Odasından 10 kişinin de gözlemci olarak 13 Mart'ta gaz tüpü ve maskelerle girdikleri maden ocağında yangın olan bölümündeki giriş ve çıkışa yapılan 2 baraj ile -100 kotuna yapılan 2 baraj olmak üzere 4 barajın kaldırılması için çalışma başlatılmıştı.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

Haklarında dava açılan, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu tutuklu 4 müessese yöneticisinin 42 kez "olası kastla öldürme" ve 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan toplam 1062'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca, diğer 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.