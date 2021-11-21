Amasya İl Özel İdaresi’nden kiralık iş yerleri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Amasya İl Özel İdaresi, Merkez ilçesi Taşhan'da, Merzifon İlçesi Özel İdare Pasajı'nda ve köy yerlerinde bulunan 52 adet taşınmazı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile kiraya verecek. İhale Amasya İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda İl Encümeni tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri İdarenin www.amasyaozelidare.gov.tr internet adresinden ve Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

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