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Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Mart 2022 Salı 14:30
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Amasya Üniversitesi Rektörlüğü birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 47 kadro için sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru yapmak isteyenlerin, https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan başvuru talep formunu bilgisayar ortamında doldurup çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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