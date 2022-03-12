Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...

Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
12 Mart 2022 Cumartesi 13:21
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Anadolu Üniversitesi’nin boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
"Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu"
"Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu"
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları yarın başlıyor
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamaları yarın başlıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans