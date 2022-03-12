Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Anadolu Üniversitesi’nin boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır.

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