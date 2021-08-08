Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.76
ALTIN
488.53
DOLAR
8.6158
STERLİN
12.0048
EURO
10.1700
15 personel alınacak
15 personel alınacak
Salihli Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı yapılacak
Salihli Belediyesi’ne ait taşınmazların...
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya...
2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
2021 YILI PMYO GİRİŞ...

Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki inşaatta, fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı çöktü. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sonrası inşaatın bitişiğindeki binalar boşaltıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
08 Ağustos 2021 Pazar 14:51
0 Okunma
Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü

ANKARA

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çubuk Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Betonu dökülen inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay, mahallede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan polis, tedbir amaçlı, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tahliye etti. Bir kısmı çöken yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraInşaatIstinat Duvarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Sultangazi'de 10 aydınlatma direği kayboldu
Milas'taki yangında 9'uncu gün
Milas'taki yangında 9'uncu gün
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Sel basan HES tüneli inşaatında kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans