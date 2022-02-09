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Ankara'da 'Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından 'Almanya'da kurulan yeni hükumetin Türkiye perspektifi ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleceği' konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:46
Ankara'da 'Türkiye-Almanya ilişkilerinin geleceği' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya; kurul üyeleri, kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel sonrası süreçte ikili ilişkilerin geleceği, göç, terörle mücadele, Avruba Birliği üyelik süreci, Doğu Akdeniz konusu, Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin Almanya ile ikili ilişkileri, bölgesel iş birlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar konuşuldu. Güvenlik, dış politika ve göç konusunda uluslararası sistemdeki yeni meydan okumalar ve sınamalar karşısında iki ülkenin stratejik iş birliği potansiyeline dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin 'kazan-kazan ve eşit ortaklık' temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir iş birliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi. Almanya'da bulunan Türk nüfusu ve iki ülke arasında köklü kültürel ve ekonomik ilişkiler dikkate alındığında, geliştirilen sanayi iş birlikleri, özel sektör ve STK faaliyetleri, öğrenci değişim programları ve kültürel etkinliklerin ikili ilişkilere stratejik boyut kazandırdığı kaydedildi. 

Çalıştayda ortak menfaatlere ve pozitif gündeme odaklanarak güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere ulaşması gerektiği vurgulandı; bu hedefe yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2022 10:48
Anahtar Kelimeler:
Ankarada TürkiyeAlmanya Ilişkilerinin Geleceği çalıştayı
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