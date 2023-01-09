Ankara Kalkınma Ajansı'ndan proje teklif çağrısı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ile toplam 250 milyon TL tutarında destek kullandıracak.



Programın amacı TR51 Bölgesinde (Ankara) hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli taşıyan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere finansman desteği sağlamak üzere kamu-özel sektör ortaklığına dayalı sürdürülebilir bölgesel girişim sermayesi uygulamasının desteklenmesi ve hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda, girişim sermayesi fonları ile Ankara’da yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, pozitif sosyal ve çevresel etki yaratabilecek girişimlere ve KOBİ’lere yatırım yapılması sağlanarak girişimlerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece etki odaklı girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.



Programa başvurular 5 Nisan 2023 tarihine kadar yapılabilecek.



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