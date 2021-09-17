ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL KURULU

Milli mücadelenin ve kurtuluş ayları Ağustos ve Eylül'den çıkıp kuruluşun ayı olan Ekim ayına giriyoruz....Ankaramızın başkent oluşu ve Cumhuriyet bayramınız şimdiden kutlu olsun....
25 Eylül cumartesi günü saat 12'de yenimahalle'de Ankara konağımızda gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza tüm üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyorum.......
Bir çok şöleni ve bayramı ard arda kutlayacağız
Saygılarımla
Dr.Metin Özaslan
SERAP OKCU
Haber: Nihat İlikcioğlu/ Tel. 0 532 764 44 48
Son Güncelleme: 17.09.2021 14:46