ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL KURULU

Milli mücadelenin ve kurtuluş ayları Ağustos ve Eylül'den çıkıp kuruluşun ayı olan Ekim ayına giriyoruz....Ankaramızın başkent oluşu ve Cumhuriyet bayramınız şimdiden kutlu olsun....

25 Eylül cumartesi günü saat 12'de yenimahalle'de Ankara konağımızda gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza tüm üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyorum.......

Bir çok şöleni ve bayramı ard arda kutlayacağız

Saygılarımla

Dr.Metin Özaslan

SERAP OKCU

Haber: Nihat İlikcioğlu/ Tel. 0 532 764 44 48