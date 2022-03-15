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Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
15 Mart 2022 Salı 14:35
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Medipol Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı Statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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