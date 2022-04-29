Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan. mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
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