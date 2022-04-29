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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Nisan 2022 Cuma 12:37
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan. mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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