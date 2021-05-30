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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Mayıs 2021 Pazar 12:46
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
öğretim üyesiAnkara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
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