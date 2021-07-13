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Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Temmuz 2021 Salı 09:24
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Ankara Ulus'ta 200 adet dükkan ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti/Tasarrufu Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Altındağ İlçesi Ulus Bölgesi Hacıbayram,Ulus İşhanı, Anafartalar Çarşısı, Ulus Merkez Belediye Çarşısı içerisinde yer alan işyerleri kiraya verilecek.

İşyerlerinin kiralama işi, ilan içinde yer alan tabloda yazılı süre ve bedel üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir.

Kiraya verilecek olan işyerlerinin konumu, muhammen bedeli ve ihaleye katılacak olan isteklilerden istenilen belge ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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