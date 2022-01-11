Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 7 (yedi) personel alınacak.

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının

(https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 11/01/2022-25/01/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.

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