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Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

18 Mart 2023 Cumartesi 13:59
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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