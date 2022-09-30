Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.134,30
ALTIN
993,41
DOLAR
18,56
STERLİN
20,56
EURO
18,14
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi'nden akademik personel...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak

30 Eylül 2022 Cuma 14:54
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca 70 öğretim üyesi alacak.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valeler için son 3 ay
Valeler için son 3 ay
"Karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz"
"Karışıklık olmadığını 5 milyon başvurudan anlıyoruz"
Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı
Bakan Akar, Isparta'da komando sözleşmeli erlerin mezuniyet törenine katıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans