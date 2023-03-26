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Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi

26 Mart 2023 Pazar 14:48
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Antalya'da dükkan ve ofis satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Finike İlçesi İncirağacı Mahallesi 243 ada 4 parselde bulunan 36 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satış işlemi gerçekleştirilecek.
Dükkan ve ofislerin satış ihaleleri, 27 Nisan 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Şartnameler, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir,

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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