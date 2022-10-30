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Antalya'da hava ve deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 25 derece; sahil dolu

Turizm kenti Antalya'da hava ve deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 25 dereceyi buldu, gÃ¼zel havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak isteyenler KonyaaltÄ± Sahili'ni doldurdu.

30 Ekim 2022 Pazar 17:17
Antalya'da hava ve deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 25 derece; sahil dolu

ANTALYA, (DHA)

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ÅŸehrinde sonbaharda serin hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gÃ¼nler yaÅŸanÄ±yor. Kentte hava ve deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 25 derece, nem oranÄ± ise yÃ¼zde 31 Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. GÃ¼neÅŸli havanÄ±n hakim olduÄŸu kentte park ve bahÃ§elerin yanÄ± sÄ±ra sahillerde yoÄŸunluk oluÅŸtu.

GÃ¼zel havanÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak isteyen yabancÄ± tatilci ve AntalyalÄ±lar, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahili'ne akÄ±n etti. Sahile gelenlerden kimisi gÃ¼neÅŸlenirken kimisi denize girerek yÃ¼zdÃ¼.

Su sporu yapmayÄ± ihmal etmeyen turistler, sÃ¶rf tahtasÄ± Ã¼zerinde zaman geÃ§irirken, Ã§ocuklar ise denize girip sahilde oynayarak keyifli dakikalar geÃ§irdi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHavaDeniz SuyuTurizm Kenti
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