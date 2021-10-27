Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile İç/Dış Hatlar, Genel Havacılık, CIP Terminalleri ve Mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması için ihale düzenleyecek.

İhale 1 Aralık 2021 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Konferans Salonunda İhale Komisyonunca İstekliler ve Kamuoyu huzurunda kapalı zarf içerisinde teklif almak suretiyle Açık Arttırma usulüne göre yapılacak.

İhaleye katılmak için ihale dosyasının KDV Dahil 100.000 TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. Ancak İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı olarak görebilecekler.

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