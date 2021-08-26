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Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri Alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:40
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Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 125 İtfaiye Eri alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların sözlü sınava katılabilmek için 4-8 Ekim 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/Antalya adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynaklan ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözlü ve uygulamalı sınav, 18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.08.2021 16:42
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