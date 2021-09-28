Araştırma - Öğretim Görevlisi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ankara Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak akademik personel alımı için başvurular 12 Ekim 2021 Salı gününe kadar yapılabilecek.

Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet sitesinde yayınlanacak.

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