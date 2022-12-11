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Arnavutköy'de arsa satış ihalesi

11 Aralık 2022 Pazar 19:36
Arnavutköy'de arsa satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki konut ve ticaret alanı nitelikli 25 adet arsa ihale ile satılacak.

İhale 21 Aralık 2022 tarihinde Arnavutköy Belediyesi hizmet binasındaki Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak. Şartname bedeli 500 Türk Lirası olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Teklifler ihale günü saat: 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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