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Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 09:48
4 Okunma
Artvin Çoruh Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Artvin Çoruh Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine “2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu", "657 sayılı Devlet  Memurları  Kanununun 48. maddesi",  "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinin  ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alacaktır.

Başvuruların 24/03/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (07/04/2021 tarihi mesai  bitimine  kadar)  şahsen  veya  postayla  yapılması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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