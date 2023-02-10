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A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım

İş adamı Uğur Akkuş, 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek başına dev bir yardım yaptı.

10 Şubat 2023 Cuma 13:56
A&S Yatırım Holding’in Kurucusu Uğur Akkuştan Dev Yardım

HABER: DİNÇER KARACALAR

A&S Yatırım Holding’in kurucu başkanı olan Uğur Akkuş; 10 tır, 10 kamyonet ve 15 off road aracıyla 100 bin adet sandviç, 100 bin adet su, binlerce kıyafet, battaniye, çocuk maması, ısıtıcı ve erzak yardımında bulundu. Sonrasında kampanya başlatarak herkese seslendi. Depremin yaralarını sarabilmek adına ekibiyle günlerdir saatlerce çalışan Uğur Akkuş halkında desteği ile AFAD ile koordine olarak yardımlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’ın ardından Adıyaman ve Osmaniye için de yardım araçlarını yola çıkarttı. Uğur Akkuş ayrıca yardımda bulunmak isteyen vatandaşların ürünlerininde deprem bölgelerine iletilmesinde ekibiyle birlikte yardımcı oluyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Uğur Akkuş
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