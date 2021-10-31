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'Aşil' 1,5 milyon liralık uyuşturucu buldu

Adana’da polisin ihbar üzerine durdurduğu dondurma yüklü TIR'da dedektör köpek 'Aşil' ile yapılan aramada 1,5 milyon TL değerinde 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, uyuşturucu maddeyi 80 bin TL karşılığında taşıdığını itiraf eden sürücü Ömer Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 13:33
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'Aşil' 1,5 milyon liralık uyuşturucu buldu

ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde ilerleyen TIR'ın uyuşturucu madde taşıdığına dair ihbar aldı. Fiziki takip başlatan ekipler, bir süre TIR'ı izledi. TIR, uygulama noktasına vardığında güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Polis, şoför Ömer Ş.’yi araçtan indirdikten sonra dedektör köpek Aşil ile arama yaptı.

Aramada, TIR'ın kupa bölümünde 6 valize gizlenmiş, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve uyuşturucu maddeyi 80 bin TL karşılığında taşıdığını itiraf eden Ömer Ş. adliye sevk edildi. Ömer Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AsilUyuşturucuAdana
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