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"Asıl komutanlar Türk bayrağına sahip çıkanlardır"

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın torunu: Asıl komutanlar Türk bayrağına sahip çıkanlardır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 14:33
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"Asıl komutanlar Türk bayrağına sahip çıkanlardır"

İSTANBUL - Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan torunu Saffet Gümüş, "Asıl komutanlar Türkiye'ye, Türk Bayrağına, devletine, milletine sahip çıkan komutandır" dedi.

Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, Gazi Osman Paşa'nın torunlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz,  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş katıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Gazi Osman Paşa başta olmak üzere hayatını kaybetmiş komutanlar ve şehitler için dualar edildi.


 

"ASIL KOMUTANLAR TÜRK BAYRAĞINA SAHİP ÇIKAN KOMUTANLARDIR"

Anma törenine katılan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Allah kendisine rahmet eylesin. Milletimizin yiğit evlatları umarım 

Gaziosmanpaşa'yı aratmazlar. Programı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Orada yaşamak, onun ismini taşımak benim için bir gurur. Onun gibi nesil yetiştirmek, onun gibi yöneticilere ve özellikle de komutanlara sahip olan bir ülkeyi yaşamak, görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa'nın torunu Saffet Gümüş, "Gaziosmanpaşa'nın torunlarıyız. Tokatlıyız. Tokatlı şehidimizi, paşamızı unutmadık. Onun torunu olmak bizim için bir onurdur, bir gururdur. Çünkü bu vatan için, bizler için, torunları için 145 gün mücadele etmiş, esir olmamıştır. Böyle komutanlara ihtiyacımız var bizim. Şu anda da görüyoruz dün 104 tanesi, adı komutan. Asıl komutanlar Türkiye'ye, Türk Bayrağına, devletine, milletine sahip çıkan komutandır. Gaziosmanpaşa gibi, Kazım Karabekir gibi, Gazi Mustafa Kemal gibi komutanlar olsun diyoruz. 121'inci yıl dönümü dolayısıyla 121 dakika burada saygı nöbeti tutacağız" diye konuştu. 

DHA

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