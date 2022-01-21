Asiye, haftaya taburcu edilecek

ANTALYA - Gaziantep'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin (4) tedavisini yürüten Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu kadar kemik parçası ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı. Muhtemelen haftaya taburcu olacak" dedi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyonla ameliyat edildi; sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, normal servise çıkarıldı.



Öte yandan olayla ilgili Gaziantep'te gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine hastanede devam ediliyor. Moralinin iyi olduğu, yemeğini kendisinin yiyebildiği belirtilen Asiye'ye yapılan 3 ameliyatın da başarılı geçtiği kaydedildi.



'BU KADAR KEMİK VE DOKU KAYBINI İLK KEZ GÖRDÜM'



Küçük kızın haftaya taburcu edileceğini açıklayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye, olayın gerçekleşmesi açısından bir dramatik durumu vardı. Hayati önemi vardı. Çok şükür atlattık. Hayati bir sorunu yok. Sinirlerle ilgili eksiklikler giderildi. Çene kemiğiyle ilgili bir çalışma yapılacak. Kulağını kaybetmemesi için bir girişim yapıldı. Onlar içinde bir iki transfer işlemi gerçekleşti. Bu kadar kemik parçasının ve çoklu doku kaybını ilk defa gördüm. Muhtemelen haftaya taburcu olacak. Kozmetik kayıpları olmasın diye 1-2 ameliyat daha olacak" dedi.



3 operasyon geçiren Asiye'ye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de hastane odasında yanında bulunarak destek oluyor.