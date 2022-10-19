'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nellerinden 1 haftada 53 bin araÃ§ geÃ§ti

Ã‡ANAKKALE - UlaÅŸtÄ±rmaÂ ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n telekonferansla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renleÂ geÃ§en hafta aÃ§Ä±lan 'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nellerinden, 1 haftada 53 bin aracÄ±n geÃ§tiÄŸini duyurdu.



Ã‡anakkale-Ä°zmir kara yolunun AyvacÄ±k ilÃ§esi ile KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu beldesi arasÄ±ndaki KazdaÄŸlarÄ± rampalarÄ± geÃ§iÅŸinde 2016'da baÅŸlanan bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol ve tÃ¼nel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. YapÄ±mÄ± biten 1700 metre uzunluÄŸundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluÄŸundaki 'Troya' tÃ¼nelleri, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n telekonferans sistemiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle, 11 Ekim'de aÃ§Ä±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in konfor saÄŸlayan 'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nelleri, 50 dakikaya Ã§Ä±kan yol sÃ¼resini, 5 dakikaya kadar dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla 'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nellerinden 1 hafta iÃ§erisinde 53 bin aracÄ±n geÃ§tiÄŸini duyurdu.