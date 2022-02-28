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AT BİNMEYE ÜLKEMİZE GELİYORLAR

Başta Dubai, Katar ve Kuvet olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen turistler at binmek için  soluğu at çiftliğinde alıyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:18
AT BİNMEYE ÜLKEMİZE GELİYORLAR

Haber: ALMİNA BESRA BABAR

Bugüne kadar sosyal sorumluluk projeleriyle isminden söz ettiren Atlıtur, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri de ağırlamaya devam ediyor. Ülkemizi ziyarete gelen turist kadınların at binmeye meraklı olduğunu dile getiren Atlıtur Sağlık Spor Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan, ‘Gümüşdere plajnda 1,Gümüşdere Köyü içinde 1 ve Kapadokya’da 1 olmak üzere 3 tescilli markalı çitliğimiz bulunuyor. Her gün 20 kişilik kadromuzla birçok yabancı turisti ağırlıyoruz. Özellikle kadın tursitlerin at binme merağı var. Kar kış demeden sahilde seyislerimiz turist kadınlara at binmeyi öğretiyor. Hatta bazı turistler atla denizin içinde fotoğraflar çektiriyor’dedi.

SOSYSAL SORUMLULUK PROJELERİNE AĞIRLIK VERİYORUZ

Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirten Alp Arslan,’Şehit ve Gazi ailelerinin çocukları için turlar düzenliyoruz. Onları mutlu etmekten inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Sarıyer Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz At binmeyen çocuk kalmasın projesiyle ata sporumuz atı çocuklara sevdirmek istiyoruz. Bu tür projelerimizi genişleteceğiz’ diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
At çiftliğiAtlıtur
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