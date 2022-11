Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 2000 konut veya iş yeri 2008 yılında riskli bölge gerekçesiyle imara kapatıldı. Bu nedenle evlerin yenileme izinleri yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki derin çatlakların bulunmasına rağmen daireler dolu. Daire sahipleri ise her gün korku içinde yaşadıklarını anlattı. Mekiye Şimşek, "20 senedir burada yaşıyoruz gerçekten çok tedirginiz. Maalesef uyuyamıyoruz ve çocuklarımız da korkuyor. Düzce depremi gecesi ben ve çocuklar panikle uyandık. Şu an ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz" dedi.