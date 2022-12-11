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Avcılar'da lodos etkili oldu

Avcılar’da lodos etkili olurken, vapur seferleri iptal edildi. Denizdeki dalgaları görmek isteyenler sahile gitti.

11 Aralık 2022 Pazar 17:33
Avcılar'da lodos etkili oldu

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul’da bu sabah görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş. lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller görüldüğünü açıkladı. Bunlar arasında Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferleri yapılamadı.

DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Lodosun etkisi ile Avcılar sahili boyunca dalgalar kayalıkları ve sahili dövdü. Dalga yükseklikleri zaman zaman 5 metreyi buldu. Denizdeki dalgayı görüp gelenler, huzur bulduklarını söyledi.  İDO İskelesi’nin hemen yan tarafına dalgaların denizdeki pislikleri getirdiği görüldü.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Vapur SeferleriLodosAvcılar
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