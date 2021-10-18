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Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ekim 2021 Pazartesi 11:28
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Avrasya Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Avrasya Üniversitesi istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alacaktır.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 [email protected]

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına alınacak adaylarda aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 18.10.2021 12:00
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